-38% на тур в Турцию из СПБ, 9 ночей за 63 495 руб. с человека — Ares Dream (Ex.Club Ares Hotel)

Тур в Турцию из СПБ, 9 ночей за 63 495 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/schw стоимость тура указана уже на двоих

Когда: 11 августа — 20 августа

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

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Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Всё включено (AI)

Трансфер в отель включен

Мед. страховка включена

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