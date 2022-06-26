-37% на тур в Турцию из Санкт-Петербурга, 7 ночей за 51865 руб. с человека — Best Alanya Hotel!

Тур в Турцию из Санкт-Петербурга, 7 ночей за 51865 руб. с человека

По ссылке- https://checkintime.ru/gq63 стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 8 июля — 16 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

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Что входит в стоимость тура:

Питание- Всё включено (AI)

Авиабилеты

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Этот же тур на одного- https://checkintime.ru/ldsq

Этот же тур на троих- https://checkintime.ru/9pa4

Бронируйте при первой возможности, цена может измениться в любой момент !

ФОТО: UNSPLASH