-36% на тур в Абхазию из СПБ, 8 ночей за 27 489 руб. с человека — Отель У Резо

Тур в Абхазию из СПБ, 8 ночей за 27 489 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/xlgo стоимость тура указана уже на двоих
- Когда: 22 июля — 30 июля
- Виза: Без визы
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Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Без питания (RO)
- Трансфер в отель не включен
- Мед. страховка не включена
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Бронируйте при первой возможности, цена может измениться в любой момент!
ФОТО: UNSPLASH
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