-35% на тур в Абхазию из СПБ, 7 ночей за 35 411 руб. с человека — Akua Resort (Акуа Резорт)

Тур в Абхазию из СПБ, 7 ночей за 35 411 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/5q4y стоимость тура указана уже на двоих

Когда: 22 июля — 29 июля

Виза: Без визы

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Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Без питания (RO)

Трансфер в отель не включен

Мед. страховка включена

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