-34% на тур в Турцию из Санкт-Петербурга, 5 ночей за 36302 руб. с человека — Sevki Bey Hotel!

Тур в Турцию из Санкт-Петербурга, 5 ночей за 36302 руб. с человека

По ссылке- https://checkintime.ru/bxol стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 15 июля — 20 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

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Что входит в стоимость тура:

Завтрак (BB)

Авиабилеты

Групповой трансфер

Медстраховка на всё время поездки

Больше вариантов



Этот же тур на одного- https://checkintime.ru/cp3f

Этот же тур на троих- https://checkintime.ru/dnzs

Бронируйте при первой возможности, цена может измениться в любой момент !

ФОТО: UNSPLASH