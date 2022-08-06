-34% на тур в Турцию из Москвы, 7 ночей за 49 219 руб. с человека — Serenity Hotel Istanbul

Тур в Турцию из Москвы, 7 ночей за 49 219 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/4kqp стоимость тура указана уже на двоих

Когда: 24 августа — 31 августа

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

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Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Завтрак (BB)

Трансфер в отель не включен

Мед. страховка включена

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