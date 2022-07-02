-33% на тур в Турцию из СПБ, 9 ночей за 68 863 руб. с человека — Kleopatra Smile Hotel

Тур в Турцию из СПБ, 9 ночей за 68 863 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/j9yu стоимость тура указана уже на двоих

Когда: 17 июля — 26 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Бронировать тур

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Завтрак (BB)

Трансфер в отель включен

Мед. страховка включена

Больше вариантов

Этот же тур на одного — https://checkintime.ru/59jc

— https://checkintime.ru/59jc Этот же тур на троих — https://checkintime.ru/fna4