-33% на тур в Турцию из Москвы, 7 ночей за 49203 руб. с человека — Incekum Su Hotel!

Тур в Турцию из Москвы, 7 ночей за 49203 руб. с человека

По ссылке- https://checkintime.ru/ilnm стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 22 июля — 29 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

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Что входит в стоимость тура:

Питание- Всё включено (AI)

Авиабилеты

Групповой трансфер

Медстраховка на всё время поездки

Больше вариантов



Этот же тур на одного- https://checkintime.ru/2t3i

Этот же тур на троих- https://checkintime.ru/zuf9

Бронируйте при первой возможности, цена может измениться в любой момент !

ФОТО: UNSPLASH