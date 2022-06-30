-32% на тур в Сочи из Москвы, 7 ночей за 33220 руб. с человека — Lamore Отель!

Тур в Сочи из Москвы, 7 ночей за 33220 руб. с человека

По ссылке- https://checkintime.ru/ctvt стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 15 июля — 22 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

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Что входит в стоимость тура:

Завтрак (BB)

Авиабилеты

Больше вариантов



Этот же тур на одного- https://checkintime.ru/kkd6

Этот же тур на троих- https://checkintime.ru/r4s6

Бронируйте при первой возможности, цена может измениться в любой момент !

ФОТО: UNSPLASH