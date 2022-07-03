-32% на тур в Сочи из Москвы, 5 ночей за 33823 руб. с человека — Lamore Отель!

Тур в Сочи из Москвы, 5 ночей за 33823 руб. с человека

По ссылке- https://checkintime.ru/axt7 стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 21 июля — 28 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

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Что входит в стоимость тура:

Завтрак (BB)

Авиабилеты

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Этот же тур на одного- https://checkintime.ru/35bl

Этот же тур на троих- https://checkintime.ru/i887

Бронируйте при первой возможности, цена может измениться в любой момент !

ФОТО: UNSPLASH