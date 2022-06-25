-30% на тур в Турцию из СПБ, 9 ночей за 59 671 руб. с человека — Sun Comfort Hotel

Тур в Турцию из СПБ, 9 ночей за 59 671 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/d5fv стоимость тура указана уже на двоих

Когда: 11 июля — 20 июля

Виза: Без визы

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Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Завтрак (BB)

Трансфер в отель не включен

Мед. страховка включена

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