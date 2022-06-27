-28% на тур в Турцию из СПБ, 8 ночей за 61 236 руб. с человека — Munamar Park Hotel (Ex. Oylum Park Hotel)

Тур в Турцию из СПБ, 8 ночей за 61 236 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/deqv стоимость тура указана уже на двоих

Когда: 18 июля — 26 июля

Виза: Без визы

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Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Всё включено (AI)

Трансфер в отель включен

Мед. страховка включена

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