-28% на тур в Абхазию из СПБ, 7 ночей за 35 096 руб. с человека — База Отдыха Золотая Бухта

Тур в Абхазию из СПБ, 7 ночей за 35 096 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/cepx стоимость тура указана уже на двоих

Когда: 14 июля — 21 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

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Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Завтрак (BB)

Трансфер в отель не включен

Мед. страховка не включена

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