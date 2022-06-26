-27% на тур в Турцию из СПБ, 7 ночей за 51 907 руб. с человека — Ibis Bursa Hotel Sc

Тур в Турцию из СПБ, 7 ночей за 51 907 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/r0q0 стоимость тура указана уже на двоих

Когда: 21 июля — 28 июля

Виза: Без визы

Бронировать тур

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Завтрак (BB)

Трансфер в отель не включен

Мед. страховка включена

Больше вариантов

Этот же тур на одного — https://checkintime.ru/j63l

— https://checkintime.ru/j63l Этот же тур на троих — https://checkintime.ru/aoqi