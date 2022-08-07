-27% на тур в Египет из Москвы, 9 ночей за 63 932 руб. с человека — Old Vic Resort Sharm

Тур в Египет из Москвы, 9 ночей за 63 932 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/7jsi стоимость тура указана уже на двоих

Когда: 21 августа — 30 августа

Виза: ПО ПРИЛЕТУ

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Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Всё включено (AI)

Трансфер в отель включен

Мед. страховка включена

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