-27% на тур в Абхазию из СПБ, 7 ночей за 43 774 руб. с человека — Гостевой Дом На Фабричной (Ex. У Александры)

Тур в Абхазию из СПБ, 7 ночей за 43 774 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/wad0 стоимость тура указана уже на двоих

Когда: 15 августа — 22 августа

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

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Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Завтрак и ужин (HB)

Трансфер в отель включен

Мед. страховка включена

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