-26 % на тур в Турцию из Москвы, 9 ночей за 41 785 руб. с человека — Kylo Garden Hotel By Julitat

Тур в Турцию из Москвы, 9 ночей за 41 785 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/i2t3 стоимость тура указана уже на двоих

Когда: 30 июня — 9 июля

Виза: Без визы

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Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Всё включено (AI)

Трансфер в отель включен

Мед. страховка не включена

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