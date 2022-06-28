-25% на тур в Турцию из Санкт-Петербурга, 6 ночей за 71720 руб. с человека — Amore Boutique Hotel!

Тур в Турцию из Санкт-Петербурга, 6 ночей за 71720 руб. с человека

По ссылке- https://checkintime.ru/3n0j стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 17 июля — 23 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

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Что входит в стоимость тура:

Завтрак (BB)

Авиабилеты

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Этот же тур на одного- https://checkintime.ru/zluv

Этот же тур на троих- https://checkintime.ru/1f6q

Бронируйте при первой возможности, цена может измениться в любой момент !

ФОТО: UNSPLASH