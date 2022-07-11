-24% на тур в Турцию из Санкт-Петербурга, 7 ночей за 76614 руб. с человека — Scylax Family Club!

Тур в Турцию из Санкт-Петербурга, 7 ночей за 76614 руб. с человека

По ссылке- https://checkintime.ru/m3hv стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 9 августа — 16 августа Виза: БЕЗ ВИЗЫ

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Что входит в стоимость тура:

Ультра всё включено (UAI)

Авиабилеты

Групповой трансфер

Медстраховка на всё время поездки

Больше вариантов



Этот же тур на одного- https://checkintime.ru/c3gj

Этот же тур на троих- https://checkintime.ru/ikhz

Бронируйте при первой возможности, цена может измениться в любой момент !

ФОТО: UNSPLASH