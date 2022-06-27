-24% на тур в Сочи из Москвы, 7 ночей за 36002 руб. с человека — Aqua Life !

Тур в Сочи из Москвы, 7 ночей за 36002 руб. с человека

По ссылке- https://checkintime.ru/iaf6 стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 8 июля — 15 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

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Что входит в стоимость тура:

Завтрак (BB)

Авиабилеты

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Этот же тур на троих- https://checkintime.ru/xbf4

Бронируйте при первой возможности, цена может измениться в любой момент !

ФОТО: UNSPLASH