-23% на тур в Абхазию из Москвы, 7 ночей за 36012 руб. с человека — Коттеджи В Гагре!

Тур в Абхазию из Москвы, 7 ночей за 36012 руб. с человека

По ссылке- https://checkintime.ru/plcg стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 21 июля — 28 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

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Что входит в стоимость тура:

Без питания (RO)

Авиабилеты

Групповой трансфер

Медстраховка на всё время поездки

Больше вариантов



Этот же тур на одного- https://checkintime.ru/mb40

Этот же тур на троих- https://checkintime.ru/bipu

Бронируйте при первой возможности, цена может измениться в любой момент !

ФОТО: UNSPLASH