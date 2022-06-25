-19% на тур в Турцию из СПБ, 11 ночей за 52 009 руб. с человека — Ersoy Aga Otel

Тур в Турцию из СПБ, 11 ночей за 52 009 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/p8w8 стоимость тура указана уже на двоих

Когда: 19 июля — 30 июля

Виза: Без визы

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Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Без питания (RO)

Трансфер в отель не включен

Мед. страховка не включена

Больше вариантов

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