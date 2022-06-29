-19% на тур в Египет из Москвы, 8 ночей за 53 054 руб. с человека — Falcon Naama Star

Тур в Египет из Москвы, 8 ночей за 53 054 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/5n3l стоимость тура указана уже на двоих

Когда: 10 июля — 18 июля

Виза: По прилету

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Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Завтрак и ужин (HB)

Трансфер в отель включен

Мед. страховка включена

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