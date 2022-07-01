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-19% на тур в Египет из Москвы , 7 ночей за 72000 руб. с человека — Albatros Laguna Vista Beach!

Горящие туры
Автор Опубликовано

Тур в Египет из Москвы , 7 ночей за 72000 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/lhcr стоимость тура указана уже на двоих!

  • Когда: 12 июля — 19 июля
  • Виза: ПО ПРИЛЕТУ

-19% на тур в Египет из Москвы , 7 ночей за 72000 руб. с человека — Albatros Laguna Vista Beach!

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Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: Всё включено (AI)
  • Трансфер в отель включен
  • Мед.страховка включена
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Дмитрий Александров
Главный по турам,Checkintime
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