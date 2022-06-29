-18% на тур в Сочи из СПБ, 11 ночей за 31 002 руб. с человека — Мини-Отель Платан

Тур в Сочи из СПБ, 11 ночей за 31 002 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/4ya5 стоимость тура указана уже на двоих

Когда: 9 июля — 20 июля

Виза: Без визы

Бронировать тур

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Без питания (RO)

Трансфер в отель не включен

Мед. страховка не включена

Больше вариантов

Этот же тур на одного — https://checkintime.ru/iie1

— https://checkintime.ru/iie1 Этот же тур на троих — https://checkintime.ru/2nic