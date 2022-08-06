-18% на тур в Египет из Москвы, 9 ночей за 64 911 руб. с человека — Tivoli Hotel Aqua Park

Тур в Египет из Москвы, 9 ночей за 64 911 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/zupo стоимость тура указана уже на двоих

Когда: 13 августа — 22 августа

Виза: ПО ПРИЛЕТУ

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Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Завтрак и ужин (HB)

Трансфер в отель включен

Мед. страховка включена

Больше вариантов

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