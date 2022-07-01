1 июля: что и как меняется с сегодняшнего дня. Новости туризма от 01.07.2022

Страны открываются:

Финляндия — открывает границы и выдаёт визы

Таиланд — отменяет Thailand Pass, маски и страховку

Белоруссия — вводит безвизовый въезд для граждан Польши

Маврикий — отменяет тестирование по прибытии

Страны закрываются:

Украина — вводит визовый режим для граждан РФ

Бельгия — приостанавливает выдачу краткосрочных виз

Норвегия — временно закрывает генконсульство в Мурманске

Испания — сайт визового центра лежит четвертые сутки

Рейсы запускаются:

Mahan Air запускает рейсы из Петербурга в Тегеран на редком А-310

Air Serbia добавляет три рейса между Белградом и Стамбулом

FlyOne Armenia начинает летать между Ереваном и Петербургом

«Россия» начинает летать из Самары в Ереван

Buta Airways возобновляет полёты из Баку в Жуковский

Turkmenistan Airlines возобновляет рейсы между Ашхабадом и Москвой

Air Arabia начинает летать из Москвы в Шарджу два раза в день

Air China возобновляет полеты в Минск из Пекина

Из Крыма в Херсонскую и Запорожскую области начинают ходить автобусы и поезда

Между Калининградом и Вильнюсом возобновляется автобусное сообщение