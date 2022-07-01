1 июля: что и как меняется с сегодняшнего дня. Новости туризма от 01.07.2022

Страны открываются:
Финляндия — открывает границы и выдаёт визы
Таиланд — отменяет Thailand Pass, маски и страховку
Белоруссия — вводит безвизовый въезд для граждан Польши
Маврикий — отменяет тестирование по прибытии
Страны закрываются:
Украина — вводит визовый режим для граждан РФ
Бельгия — приостанавливает выдачу краткосрочных виз
Норвегия — временно закрывает генконсульство в Мурманске
Испания — сайт визового центра лежит четвертые сутки
Рейсы запускаются:
Mahan Air запускает рейсы из Петербурга в Тегеран на редком А-310
Air Serbia добавляет три рейса между Белградом и Стамбулом
FlyOne Armenia начинает летать между Ереваном и Петербургом
«Россия» начинает летать из Самары в Ереван
Buta Airways возобновляет полёты из Баку в Жуковский
Turkmenistan Airlines возобновляет рейсы между Ашхабадом и Москвой
Air Arabia начинает летать из Москвы в Шарджу два раза в день
Air China возобновляет полеты в Минск из Пекина
Из Крыма в Херсонскую и Запорожскую области начинают ходить автобусы и поезда
Между Калининградом и Вильнюсом возобновляется автобусное сообщение
Как найти горящий тур? Удобный календарь туров для быстрой проверки.
Или полноценный онлайн поиск по нужным вам датам и фильтрам - Поиск тура
Так же, удобно следить за горящими турами на выходные из нашего специально раздела "На выходные"
Видео: 17 советов как находить и покупать туры выгодно