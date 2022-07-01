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1 июля: что и как меняется с сегодняшнего дня. Новости туризма от 01.07.2022

Новости
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Страны открываются:

Финляндия — открывает границы и выдаёт визы
Таиланд — отменяет Thailand Pass, маски и страховку
Белоруссия — вводит безвизовый въезд для граждан Польши
Маврикий — отменяет тестирование по прибытии

Страны закрываются:

Украина  — вводит визовый режим для граждан РФ
Бельгия — приостанавливает выдачу краткосрочных виз
Норвегия — временно закрывает генконсульство в Мурманске
Испания — сайт визового центра лежит четвертые сутки

Рейсы запускаются:

Mahan Air запускает рейсы из Петербурга в Тегеран на редком А-310
Air Serbia добавляет три рейса между Белградом и Стамбулом
FlyOne Armenia начинает летать между Ереваном и Петербургом
«Россия» начинает  летать из Самары в Ереван
Buta Airways возобновляет полёты из Баку в Жуковский
Turkmenistan Airlines возобновляет рейсы между Ашхабадом и Москвой
Air Arabia начинает летать из Москвы в Шарджу два раза в день
Air China возобновляет полеты в Минск из Пекина

Из Крыма в Херсонскую и Запорожскую области начинают ходить автобусы и поезда
Между Калининградом и Вильнюсом возобновляется автобусное сообщение

 

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Жукова Таня
Ой, кажется тут еще нет информации, но автор ее скоро добавит!
email
sdmNew@checkintime.ru
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